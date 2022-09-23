"Утро": столичный трафик в утренние часы составил три балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в три балла. Много машин скопилось на внешней стороне Садового кольца в районе Садово-Самотёчной улицы. Затруднения начинаются от Большой Сухаревской площади и заканчиваются только на пересечении с улицей Тверской.

На внешней стороне МКАД образовался затор на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Там в районе Долгопрудненского лесопарка произошло ДТП, машины заняли средний ряд, другие участники движения вынуждены перестраиваться в соседние ряды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.