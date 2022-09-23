"Утро": длина заторов в столице составила 90 километров

Загруженность дорог в городе оценивается в четыре балла, длина заторов составила 90 километров.

Движение затруднено на внутренней стороне первого километра МКАД, там продолжается оформление ДТП с участием каршеринга. Заняты два левых ряда, длина затора составила четыре километра.

На Алтуфьевском шоссе перед пересечением с улицей Хачатуряна средний ряд занимает неисправный грузовик, далее в сторону центра стоит еще одна машина. Затор растянулся почти на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.