"Утро": загруженность столичных дорог оценили в четыре балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в четыре балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение в районе улицы Новой Башиловки.

Затор образовался на внутренней стороне Московской кольцевой. В левом ряду перед шоссе Энтузиастов произошло ДТП. Длина затора составила четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.