"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 23 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 23 сентября, на отметке 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 73%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.