"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в четыре балла

Движение в городе оценивается в четыре балла. Движение серьезно затруднено на МКАД. Причиной заторов стали дорожные работы, ДТП и неисправные автомобили.

На съезде с М4 на внешнюю сторону МКАД произошло ДТП с участием двух легковушек. Длина затора составила два километра. Участники ожидают сотрудников ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.