"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в столице 23 сентября

В пятницу, 23 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 73%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.