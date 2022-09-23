"Утро": загруженность столичных дорог оценили в четыре балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в четыре балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение на Нижегородской эстакаде. Причина затора – проведение дорожных работ по замене асфальта. Работы ведутся в среднем ряду.

В обе стороны замедлилось движение на юге МКАД. Внешняя сторона едет чуть быстрее внутренней на участке между Липецкой улицей и Варшавским шоссе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.