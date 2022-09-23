"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в два балла

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в два балла. Движение затруднено по внешней стороне Третьего транспортного кольца. Затор образовался от Дорогомиловского моста до проспекта Генерала Дорохова.

На внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до улицы Верхние поля длина затора составила шесть километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.