"Утро": общая длина столичных утренних заторов составила 80 километров

Общая длина столичных утренних заторов составила 80 километров. Московский трафик оценили в 4 балла.

На 91-м километре внешней стороны МКАД вторую полосу занял неисправный грузовик. Затор – на три километра.

А в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне ТТК перед съездом на шоссе Энтузиастов второй ряд заняла неисправная легковая машина. Движение затруднено более чем на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.