"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 сентября

В четверг, 22 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и дожди. Температура днем составит 15 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Влажность воздуха – 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.