"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Трудно проехать по внешней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до пересечения с проспектом Генерала Дорохова. Плотный поток сформировался из-за ремонтных работ внутри Кутузовского тоннеля.

В обе стороны затруднено движение на 29-м километре МКАД. Участок между Липецкой улицей и Варшавским шоссе – в желто-красном цвете на карте города, средняя скорость движения – 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.