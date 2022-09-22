"Утро": движение в Москве оценили в 4 балла

Движение в Москве оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 95 километров.

Неисправная машина заняла на Бутырском Валу в районе пересечения со 2-м Лесным переулком единственный ряд. Движение затруднено как по Бутырскому Валу, так и по внешней стороне ТТК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.