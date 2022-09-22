"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 22 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в четверг, 22 сентября, на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 15 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.