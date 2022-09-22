"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. ДТП произошло в правом ряду на внутренней стороне ТТК в районе станции метро "Тульская". Затор начался от Велозаводской улицы, его можно преодолеть за 20 минут.

При съезде с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе водителям придется максимально сбросить скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.