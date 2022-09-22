"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. В плотном потоке стали двигаться машины на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Нижней Масловке. Путь от Звенигородского шоссе до проспекта Мира займет 15 минут.

На внешней стороне 72-го километра МКАД произошло ДТП. Оно сдерживало движение на участке от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.