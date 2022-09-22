"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. Небольшое затруднение возникло на Большой Сухаревской площади.

Авария на внутренней стороне автомагистрали в районе Новорязанского шоссе сформировала затор на шесть километров. Водители сбрасывали скорость до 30 километров в час на участке от Рязанского проспекта до улицы Верхние поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.