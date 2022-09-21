"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. На севере города затруднено движение по Большой Академической улице в сторону улицы Народного Ополчения. Начало затора – от Михалковской улицы.

Плотный затор образовался от улицы Академика Скрябина до Карачаровской эстакады. Причина – столкновение двух автомобилей после съезда с эстакады. Участники перекрыли левый и частично средний ряды.

Общая длина заторов в городе – 106 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.