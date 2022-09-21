"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Плотный поток машин сформировался на Ярославском шоссе сразу после МКАД и до пересечения с Северо-Восточной хордой. Причина – ДТП в правом ряду за Хибинским переулком. Длина затора – шесть километров.

На 40-м километре внешней стороны МКАД произошло сразу несколько ДТП подряд. Участники аварий заняли три полосы для движения, поэтому путь от Калужского шоссе до улицы Поляны займет около получаса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.