"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. В обе стороны было затруднено движение по ТТК в районе Тульской эстакады. На внутренней стороне движение сдерживала авария в левом ряду, а на внешней – ремонтные работы.

На 35-м километре, на внешней стороне МКАД, машины стояли в заторе от Калужского шоссе до улицы Поляны. Преодоление этого пути занимало около 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.