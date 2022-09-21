"Утро": в столице ожидается 15 градусов 21 сентября

В среду, 21 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем составит 15 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Влажность воздуха – 61%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.