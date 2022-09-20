"Утро": общая длина столичных утренних заторов составила 121 километр

Общая длина столичных утренних заторов составила 121 километр. Трафик оценили в 5 баллов в ЦОДД.

Сложно проехать в сторону центра по Варшавскому шоссе, плотный затор образовался от Нахимовского проспекта до ТТК. Там сразу после пересечения Новоданиловского проезда произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Участники заняли правый ряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.