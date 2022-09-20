"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценили в 5 баллов. На Савеловской эстакаде, на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сформировался плотный поток машин.

Затруднения начнутся от пересечения с проспектом Мира из-за того, что средний ряд занял неисправный автомобиль в районе Рижской площади. Путь до Бутырской улицы займет 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.