"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Движение в Москве оценили в 5 баллов. Общая протяженность заторов в городе – 148 километров.

Затруднено движение в сторону ТТК по Звенигородскому шоссе. Там сложно проехать от улицы Народного Ополчения до съезда на ТТК. Причина затруднения – неисправный легковой автомобиль на Звенигородской эстакаде в районе 2-й Магистральной улицы. Водитель перекрыли правый ряд. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.