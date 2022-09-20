"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов. На Волоколамском шоссе при движении в сторону центра перед Тушинским тоннелем в среднем ряду произошло ДТП, которое стало причиной образования затора длиной в три километра.

На МКАД, на внешней стороне от Ярославского до Осташковского шоссе, движение затруднено из-за работ по реконструкции транспортной развязки. Преодоление этого участка займет больше 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.