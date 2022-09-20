"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов – 142 километра.

Сложно проехать в сторону ТТК по Профсоюзной улице, от улицы Обручева до Нахимовского проспекта. Причина – неисправный грузовик. Водитель автомобиля перекрыл средний ряд перед пересечением Нахимовского проспекта. Длина затора – четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.