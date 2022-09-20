"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла, по данных ЦОДД. Трудно въехать в город на Ярославском шоссе, машины скопились уже за МКАД, до пересечения с улицей Летчика Бабушкина водители будут двигаться со скоростью около 20 километров в час.

В затор длиной 12 километров можно встать на внешней стороне МКАД на севере. От Дмитровского до Путилковского шоссе получится доехать 30 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.