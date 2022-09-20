"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в столице 20 сентября

Во вторник, 20 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 68%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 15 градусов тепла. Вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.