"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

Столичный трафик, по данным ЦОДД, составил 1 балл. На севере МКАД на внешней стороне от Осташковского до Алтуфьевского шоссе водителям нужно будет сбросить скорость до 40 километров в час.

Начал формироваться затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Нижегородской эстакаде, больше двух километров водителям придется двигаться с минимальной скоростью из-за дорожно-ремонтных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.