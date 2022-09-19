"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Трафик в городе оценили в 4 балла. Общая длина заторов в Москве – 80 километров.

На ТТК перед Кутузовским тоннелем водителям придется постоять в заторе из-за ремонта и ДТП. Кроме того, сложно проехать по внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского. Длина затора – семь километров.

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