"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. На внутренней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле водителям придется постоять в заторе из-за ДТП. 3-километровый затор преодолеть можно за 30 минут.

На внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе растянулся затор, на преодоление которого уйдет больше 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.