"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 сентября

В понедельник, 19 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит 13 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 6–11 метров в секунду. Влажность воздуха – 77%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.