"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Движение в столице оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 130 километров.

Неисправный автомобиль затрудняет движение по бульвару Энтузиастов. Затор на этом участке достиг отметки один километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.