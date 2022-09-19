"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. Трудно въехать в город на Волоколамском шоссе, машины скапливаются уже за МКАД. Затор тянется до Тушинского тоннеля. Двигаясь в сторону центра, из-за ДТП придется постоять в 4-километровом заторе.

На 26-м километре МКАД продолжаются ремонтные работы. Там затор тянется от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Больше получаса автомобилисты потеряют на данном участке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.