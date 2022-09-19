"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 19 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 19 сентября, на отметке 728 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 77%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 13 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.