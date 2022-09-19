"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 140 километров.

Снизить скорость придется на внутренней стороне МКАД перед съездом на улицу Павла Фитина. На 37-м километре произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Затор достиг отметки в три километра.

Также из-за столкновения трех автомобилей медленно едет участок ТТК от Южнопортовой улицы до Остаповского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.