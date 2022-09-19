"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. На внешней стороне ТТК из-за ДТП после пересечения с Шелепихинским тупиком водителям придется постоять в заторе около 40 минут.

Также на внутренней стороне МКАД движение от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе осложняет авария у Тропаревского лесопарка. Длина затора составляет больше шести километров, около получаса автомобилисты потеряют на преодоление этого пути.

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