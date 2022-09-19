"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Трафик в Москве оценивается в три балла. Общая длина заторов – 81 километр.

На 47-м километре МКАД произошло ДТП с участием четверых транспортных средств. Водитель такси из-за не соблюдения дистанции совершил наезд на джип с последующим наездом на автобус и легковушку. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Движение затруднено на шесть километров в сторону Озерной улицы.

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