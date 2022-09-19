"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

По данным ЦОДД, в данный момент в столице 2 балла. В эти минуты на внутренней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется притормозить на Нижегородской эстакаде. Там из-за ремонтных работ движение затруднено на два километра.

На внутренней стороне МКАД на участке от Волгоградского проспекта до улицы Капотня постоять в заторе автомобилистам придется около 20 минут. Длина затруднений достигла отметки пять километров и растет с каждым часом.

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