"Утро": плотный поток сформировался на проспекте Мира

Трафик в городе оценили в 4 балла. Общая длина заторов в Москве – 74 километра.

На ТТК, на внутренней стороне Тульской эстакады, произошло ДТП в среднем ряду. Движение затруднено на 1,5 километра. Также непростая ситуация будет ожидать водителей на проспекте Мира в районе дома № 167 – там произошло ДТП в правом ряду. Движение затруднено на 4,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.