"Утро": столичный трафик в утренние часы составил четыре балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в четыре балла. Затруднено движение на Савеловской эстакаде, плотные потоки машин в обоих направлениях едут со скоростью, не превышающей 20 километров в час.

На Каширском шоссе местами отмечаются затруднения в направлении центра. В районе станции метро "Домодедовская" образовался небольшой затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.