"Утро": в столице 16 сентября будет облачно

В пятницу, 16 сентября, в столице ожидается облачная погода. Относительная влажность воздуха составит 77%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 734 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.