"Утро": движение в Москве оценили в четыре балла

Движение в столице оценивается в четыре балла. Длина заторов составляет 94 километра.

На внешней стороне 37 километра МКАД в среднем и правом ряду произошло ДТП. Длина затора – пять километров.

Возле станции метро "Преображенская площадь" в сторону центра в среднем ряду стоит неисправный автомобиль. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.