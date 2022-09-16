"Утро": загруженность столичных дорог оценили в пять баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в пять баллов. Движение затруднено на Дмитровском шоссе.

На внешней стороне 65-го километра МКАД в районе станции метро "Строгино" легковой автомобиль въехал в отбойник с последующим опрокидыванием. В результате образовался 10-километровый затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.