"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 16 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 16 сентября, на отметке 734 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 77%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.