"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в пять баллов

В настоящий момент трафик в Москве оценивается в пять баллов. На Большой Академической улице в направлении Михалковской улицы движение затруднено. Там перед перекрестком в четвертой полосе произошло столкновение двух автомобилей. Затор растянулся от Станционной улицы и составляет три километра.

На Нижегородской улице в районе Четырехдомного переулка произошло столкновение двух автомобилей во второй полосе по направлению в центр. Затор – четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.