"Утро": загруженность столичных дорог оценили в четыре балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в четыре балла. На Ленинградском шоссе движение затруднено.

На внешней стороне МКАД на 65-м километре в районе станции метро "Строгино" легковой автомобиль въехал в отбойник с последующим опрокидыванием. В результате образовался 10-километровый затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.