"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в три балла

Трафик в Москве оценивается в три балла. Специалисты рекомендовали автомобилистам сбросить скорость на МКАД от 74 до 65 километра по внешней стороне. Там в первой полосе опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Образовался затор из-за дорожных работ на МКАД до 14 километра по внутренней стороне. Его протяженность – восемь километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.