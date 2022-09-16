"Утро": в столице ожидается 19 градусов 16 сентября

В пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшие дожди. Температура днем составит 19 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха – 77%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.