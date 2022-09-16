"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в два балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в два балла. В Химках, недалеко от Московской кольцевой дороги, затруднено движение в сторону области из-за мелких ДТП.

На Рижской эстакаде много машин едут с обеих сторон Третьего транспортного кольца, скорость пока в обоих направлениях сохраняется максимально разрешенной на этом участке.

Отмечается скопление в сторону центра на шоссе Энтузиастов, ближе к Авиамоторной улице, скорость потока снизилась там до 30 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.