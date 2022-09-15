"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

В настоящий момент трафик в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 121 километр.

Почти без движения находятся Ярославское шоссе и проспект Мира в сторону центра. В районе пересечения с улицей Докукина произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Затор уже растянулся почти на семь километров и начинается от МКАД.

На преодоление этого участка нужно потратить около 50 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.